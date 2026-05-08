Campanha quer reforçar uso do nome completo de Teresópolis e fortalecer identidade da cidade

A abertura da ligação rodoviária direta com o Rio de Janeiro, em 1959, impulsionou o crescimento da cidade. Durante o século XIX, o trem foi o principal meio de transporte e se expandiu mundialmente até a segunda metade do século XX. No Rio, pioneiro no transporte ferroviário no país, havia a Estrada de Ferro Therezópolis, que funcionava a partir do cais da Piedade.