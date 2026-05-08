Galeria “Chip da beleza”: mercado milionário cresce no Brasil apesar de alertas médicos e falta de comprovação científica Nos últimos anos, os chamado “chip da beleza” — ou 'pellets' — ganharam espaço no Brasil com promessas de emagrecimento, aumento de disposição, crescimento muscular e melhora da libido. Apesar do nome popular, o produto não funciona como um chip eletrônico, mas sim como um implante hormonal inserido sob a pele. A popularidade do procedimento cresceu rapidamente, impulsionada principalmente pelas redes sociais e pela busca por resultados físicos rápidos. No entanto, especialistas e entidades médi Por Flipar

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil