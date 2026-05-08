Senador Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro, é alvo de investigação da Polícia Federal

Segundo a PF, a operação busca aprofundar suspeitas envolvendo o antigo Banco Master e possíveis vantagens indevidas recebidas pelo parlamentar. A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, e incluiu mandados de busca e apreensão em diferentes estados do país.
Os investigadores afirmam que Ciro Nogueira teria usado o mandato parlamentar em benefício do empresário Daniel Vorcaro (foto), dono do banco investigado. A PF também aponta suspeitas de pagamentos mensais, custeio de despesas pessoais e outras vantagens recebidas pelo senador.
Além de ser alvo da operação, o senador foi proibido de manter contato com outros investigados e testemunhas do caso. O irmão de Ciro, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, também passou a ser investigado e deverá usar tornozeleira eletrônica por determinação judicial. Ciro Nogueira foi reeleito para o Senado em 2018 com 897.959 votos, o equivalente a cerca de 29,9% dos votos válidos no estado do Piauí.
Natural em Teresina, no Piauí, em 21 de novembro de 1968, Ciro Nogueira construiu longa trajetória política. Ele foi deputado federal antes de chegar ao Senado e se tornou uma das principais lideranças do Progressistas, partido do qual é presidente nacional. Entre 2021 e 2022, ocupou o cargo de ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro.
Ao longo da carreira, Ciro Nogueira também apareceu em outras investigações e denúncias ligadas à política nacional, embora alguns casos tenham sido arquivados pela Justiça. Mesmo assim, segue como um dos nomes mais influentes do Centrão e da política brasileira, especialmente nas articulações do Congresso Nacional.
Ciro Nogueira foi ministro-chefe da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro entre 2021 e 2022. No cargo, atuou como um dos principais articuladores políticos do governo junto ao Congresso Nacional. Em vídeo, Flávio Bolsonaro, filho de Jair e candidato à presidência da República pelo PL, defendeu que uma CPI do caso Master apure responsabilidades para que a população saiba quem são os verdasdeiros envolvidos.
Em comunicado, a defesa de Ciro Nogueira criticou a operação da Polícia Federal e declarou que o senador “não teve qualquer envolvimento em atividades ilegais nem nos fatos apurados”. Os advogados também informaram que o parlamentar permanece disponível para colaborar e prestar esclarecimentos às autoridades.