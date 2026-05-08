Economia Anvisa manda recolher produtos da Ypê após risco de contaminação; empresa contesta a decisão A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de diversos produtos da marca Ypê após identificar risco de contaminação microbiológica em itens fabricados na unidade da empresa em Amparo, no interior de São Paulo. A medida foi publicada em 7 de maio de 2026 e inclui detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes Por Flipar

Divulgação Ypê