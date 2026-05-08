Anvisa manda recolher produtos da Ypê após risco de contaminação; empresa contesta a decisão

Segundo a Anvisa, uma inspeção realizada em conjunto com órgãos de vigilância sanitária apontou falhas consideradas graves em etapas importantes do processo produtivo. Os problemas envolveriam os sistemas de garantia de qualidade, produção e controle, comprometendo as chamadas Boas Práticas de Fabricação.
A agência informou que os produtos afetados são apenas os lotes cuja numeração termina em 1. Entre eles estão itens das linhas Lava Louças Ypê, Tixan Ypê e desinfetantes como Bak Ypê, Atol e Pinho Ypê. A determinação inclui suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso desses produtos.
De acordo com a Anvisa, existe possibilidade de contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de microrganismos nos produtos. Por isso, consumidores que tenham os itens citados em casa foram orientados a interromper imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa.
A Ypê contestou a decisão e afirmou, em nota, que recebeu a medida com indignação. A empresa classificou a determinação como “arbitrária e desproporcional” e declarou possuir laudos independentes que comprovariam a segurança dos produtos comercializados.
Ainda segundo a fabricante, os itens seriam “totalmente seguros e adequados para consumo”. A companhia também informou que pretende recorrer da decisão tomada pela Anvisa. Enquanto isso, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais foram orientadas a intensificar a fiscalização para evitar a circulação dos lotes atingidos.