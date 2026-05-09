Galeria Nelson Mandela: da prisão à presidência, a trajetória do líder que transformou a África do Sul No dia 10 de maio de 1994, Nelson Mandela tomou posse como o primeiro presidente negro da África do Sul, em uma cerimônia histórica realizada em Pretória que foi acompanhada por líderes de várias partes do mundo. O momento simbolizou o fim oficial de décadas de apartheid, regime de segregação racial que marginalizou a maioria negra sul-africana por quase meio século. Mandela chegou ao poder após uma longa trajetória de resistência política, prisão e luta pelos direitos civis. Sua eleição marcou Por Flipar

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