Nelson Mandela: da prisão à presidência, a trajetória do líder que transformou a África do Sul

Nascido em 18 de julho de 1918, na pequena vila de Mvezo, no interior da África do Sul, Mandela pertencia ao povo xhosa e recebeu na infância o nome Rolihlahla. Mais tarde, durante os estudos em uma escola metodista, ganhou o nome inglês “Nelson”, prática comum imposta pelo sistema colonial britânico. Formado em Direito, ele se envolveu ainda jovem em movimentos políticos contra a discriminação racial institucionalizada no país. Na década de 1940, ingressou no Congresso Nacional Africano (ANC),
O apartheid foi oficializado em 1948 pelo governo sul-africano e criou leis rígidas de separação racial. Negros eram impedidos de votar, frequentar determinados locais e ocupar áreas reservadas à população branca. Mandela participou de campanhas de desobediência civil e protestos pacíficos, defendendo inicialmente estratégias não violentas. Porém, diante da repressão crescente do governo, ele passou a apoiar ações de sabotagem contra estruturas do regime. Em 1961, ajudou a fundar o braço armado
Em 1962, Mandela foi preso pelas autoridades sul-africanas e, dois anos depois, condenado à prisão perpétua durante o chamado Julgamento de Rivonia. Acusado de sabotagem e conspiração contra o governo, passou a maior parte de seus 27 anos de prisão na Ilha de Robben, onde enfrentou condições severas de encarceramento.
Mesmo isolado, tornou-se um símbolo internacional da luta contra o apartheid. Diversos países, organizações e artistas passaram a exigir sua libertação, transformando seu nome em referência mundial de resistência política. Sua imagem ultrapassou fronteiras e ajudou a pressionar o regime sul-africano.
Durante os anos 1980, o apartheid começou a sofrer desgaste crescente diante da pressão internacional e de conflitos internos. Sanções econômicas, protestos populares e campanhas globais enfraqueceram o governo sul-africano. Em 1990, Mandela foi libertado pelo então presidente Frederik de Klerk, iniciando um processo de negociações que levaria ao fim oficial da segregação racial.
A libertação do líder foi transmitida ao vivo para vários países e celebrada como um marco histórico. Mandela deixou a prisão defendendo a reconciliação nacional e evitando discursos de vingança. Sua postura ajudou a reduzir tensões em um país profundamente dividido.
Quatro anos depois, em 1994, a África do Sul realizou suas primeiras eleições multirraciais. O ANC venceu o pleito, e Mandela foi eleito presidente com ampla maioria dos votos. Durante o mandato, ele priorizou políticas de reconciliação e buscou unir negros e brancos após décadas de violência e segregação. Mandela permaneceu apenas um mandato no poder e deixou a presidência em 1999.
Após deixar o governo, Mandela continuou atuando em causas humanitárias e campanhas sociais. Ele se dedicou especialmente ao combate à pobreza e à epidemia de HIV na África. O ex-presidente também participou de iniciativas internacionais de defesa da paz e dos direitos humanos. Sua imagem permaneceu associada à tolerância e à reconciliação política.
Em 1993, Mandela e Frederik de Klerk receberam conjuntamente o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços para encerrar o apartheid de forma negociada. Ao longo da vida, o líder sul-africano recebeu homenagens em diferentes países e se tornou referência mundial de liderança ética. Sua trajetória passou a ser estudada em escolas, universidades e instituições políticas.
Nelson Mandela morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, em Johannesburgo. Sua morte foi seguida por homenagens globais e reuniu chefes de Estado em cerimônias realizadas na África do Sul. Até hoje, Mandela é lembrado como um dos personagens mais importantes da história contemporânea. Sua luta contra o racismo e pela democracia continua inspirando movimentos sociais em várias partes do mundo.
Nelson Mandela foi casado três vezes ao longo da vida, incluindo o relacionamento mais conhecido com Winnie Mandela, importante figura da luta contra o apartheid, com quem esteve unido durante todo o seu período na prisão.