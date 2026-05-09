Galeria Conheça o método indiano de 3 mil anos que usa argila para resfriar ambientes sem ar-condicionado Em meio às ondas de calor que têm pressionado o consumo de energia no Brasil, uma técnica milenar criada na Índia voltou a chamar atenção por oferecer uma forma simples e sustentável de refrescar ambientes sem depender de aparelhos elétricos. O método, desenvolvido há mais de 3 mil anos, utiliza barro e argila queimada para reduzir naturalmente a temperatura interna das construções, aproveitando propriedades físicas do próprio material para criar um efeito de resfriamento passivo. Veja a seguir Por Flipar

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