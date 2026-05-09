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Muito além da capital, Ancara revela atrações surpreendentes na Turquia

Apesar de muitos acharem que Istambul ocupa esse papel, Ancara é o principal centro político da Turquia e reúne várias instituições governamentais.

Por Flipar
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Ao contrário do que muita gente pensa, a maior e mais famosa cidade da Turquia (Istambul) - não é mais a capital do país desde o ano de 1923.

Flickr Claudia Bianchini

Fundada há mais de 800 anos, Ancara se tornou o centro político e cultural da Turquia moderna, substituindo Istambul.

Flickr Claudia Bianchini

Localizada no centro da Anatólia, Ancara é privilegiada por sua posição estratégica, que a torna um importante hub político, econômico e cultural.

Reprodução The World Factbook

Hoje com uma população de mais de quase 6 milhões de habitantes, Ancara tem raízes profundas, tendo sido habitada por diversas civilizações ao longo dos séculos.

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Alguns dos povos que habitaram a região incluem hititas, frígios, persas, romanos, bizantinos e otomanos.

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No entanto, com a chegada de Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República Turca, que a cidade ganhou um novo papel.

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Atatürk escolheu Ancara como a capital por sua localização estratégica e por simbolizar a nova era da Turquia, afastada do passado otomano.

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Antigamente, a cidade era chamada de Angora, nome associado a produtos de prestígio como lã de cabra (angorá) e gatos de raça angorá, que eram nativos da região.

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A segunda maior cidade da Turquia é conhecida por sua arquitetura eclética, mesclando o antigo e o moderno.

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Entre os pontos históricos mais importantes está o Mausoléu de Mustafa Kemal Atatürk, fundador e primeiro presidente da Turquia, conhecido como An?tkabir.

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Outro marco histórico de destaque é a Cidadela de Ancara, um castelo construído durante o Império Bizantino, situado no topo de uma colina com vista para a cidade.

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A Cidadela oferece uma visão do passado de Ancara, com ruas estreitas e casas tradicionais que remontam a diferentes períodos da história turca.

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Além disso, Ancara é frequentemente chamada de 'cidade verde' devido à sua grande quantidade de áreas verdes e parques.

Flickr James McCammon

Ancara também abriga várias instituições culturais e educacionais de renome, como a Universidade de Ancara (foto) e a Universidade Bilkent.

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O Museu das Civilizações da Anatólia, localizado no centro da cidade, é reconhecido por sua extensa coleção de artefatos antigos, incluindo objetos da era pré-histórica e de várias civilizações que ocuparam a região ao longo dos milênios.

- Flickr Chris Woo

A cidade também é um centro de transporte crucial, servindo como ponto de conexão entre diferentes regiões do país, facilitado por uma extensa rede de rodovias, ferrovias e o Aeroporto Internacional de Esenbo?a.

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Embora Ancara seja frequentemente vista como uma cidade mais política e administrativa em comparação com a cosmopolita Istambul, ela tem uma vida cultural vibrante, com teatros, museus, galerias de arte e festivais.

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A cidade também oferece uma ampla variedade de restaurantes e cafés, onde se pode saborear a rica culinária turca.

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A cidade está em constante transformação, com novos projetos e investimentos sendo realizados a cada ano. Por isso, se você está planejando uma viagem para a Turquia, não deixe de incluir Ancara em seu roteiro.

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