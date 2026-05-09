Estilo de Vida Espantalhos inusitados viram destaque em campos e jardins pelo mundo O fotógrafo britânico Colin Garrat registrou espantalhos instalados em áreas rurais do Reino Unido para afastar predadores das plantações. Isso ocorreu em 2016, quando as imagens foram exibidas em uma mostra em Londres e acabaram tornando-se registros curiosos e duradouros desse costume. Por Flipar

Reprodução do Youtube Alexander Sebley