Estilo de Vida

Peixes de água doce e salgada oferecem nutrientes importantes para a saúde

Existem muitos tipos de peixes, de água doce ou salgada, mais gordurosos ou mais magros. Eles oferecem benefícios nutricionais importantes e podem ser preparados de várias formas, aparecendo tanto em refeições cotidianas quanto em ocasiões especiais.

Por Flipar
PietervH - Flickr

O peixe é considerado um alimento essencial em uma dieta balanceada, principalmente por ser rico em proteínas e nutrientes, como a vitamina B, por exemplo.Além disso, tem menos gordura saturada e menos colesterol do que a carne vermelha.

Imagem de Alfred Koop por Pixabay

Veja os principais peixes consumíveis, seus benefícios para a saúde e como incorporá-los em uma rotina alimentar saudável e equilibrada.

Divulgação/Clube Extra

Tilápia: Costuma ser indicada para quem busca nutrientes, vitaminas, minerais e baixa densidade calórica. É um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros.

Germano Roberto Schüür - Wikimédia Commons

A tilápia ainda é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam a controlar o sistema nervoso, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial.

Youtube/ Receitas do Kazu

Panga: Esse peixe costuma ser ótimo para crianças por conta de seu sabor e textura leves.

Governo do Ceará

Além disso, o panga já é vendido sem espinhas e pode ser preparado de diversas formas diferentes. Confira agora alguns peixes de água salgada!

reprodução youtube

Salmão: Frequentemente encontrado em águas frias de nações nórdicas, o salmão é um verdadeiro tesouro repleto de ômega 3 e outros lipídios.

Imagem de 8052601 por Pixabay

O salmão é um peixe mais calórico do que a maioria, por isso é importante consumi-lo com moderação. Para aproveitar todos os seus benefícios, é preciso adotar uma dieta equilibrada.

Youtube/ Wyda Embalagens

Atum: O consumo do atum em lata requer atenção. Por ter muito sódio e mercúrio em sua composição, é necessário consumir com moderação e sempre lavar muito bem antes de servir.

Bruno - Flickr

Por outro lado, o atum é uma ótima fonte de minerais, proteínas, ômega 3 e vitaminas que fazem bem para o corpo.

wikimedia commons Juicy Tuna Steak

Sardinha: Assim como o atum, a sardinha é outro tipo de peixe muito conhecido pela sua versão em lata. As recomendações para lavar bem também valem aqui.

Youtube/ Locais e Sabores

Com muitos benefícios, a sardinha é rica em cálcio, selênio, ferro, vitamina B12 e ômega 3.

Renato Loschiavo - Flickr

Merluza: Por ser mais magro e sem espinhas, o filé de Merluza é um dos peixes mais procurados pelos consumidores brasileiros.

Fernando Losada Rodríguez - Wikimédia Commons

Esse peixe costuma combinar muito bem com limão e também conta com ômega 3, que traz diversos benefícios para a saúde.

Youtube/Canal CookFork

Cação: Rico em em ômega 3, vitamina B e potássio, esse é um peixe costumeiramente encontrado em moquecas baianas.

Reprodução do site oceaninspiration

O sabor do cação também costuma ser acentuado e com uma textura bem macia.

Youtube/ Receitas do Kazu

Bacalhau: Muito consumido na Páscoa e no Natal no Brasil, o bacalhau costuma ir bem com batatas e legumes.

Hans-Petter Fjeld - Wikimédia Commons

Além disso, o bacalhau é um ótimo peixe para quem quer reequilibrar o colesterol e melhorar a saúde cardiovascular.

Pasqual Broch wikimedia commons

De acordo com as recomendações da Associação Americana do Coração, é aconselhável consumir diferentes tipos de peixes ao menos duas vezes por semana, a fim de aproveitar os efeitos benéficos do ômega 3.

Facebook Marine Education Centre

Para quem procura por peixes sem espinhas, ideal para crianças por exemplo, as principais sugestões são: Tilápia, Cação, Merluza e Linguado.

Youtube/Cumbuquinhas

Veja Mais