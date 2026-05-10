Celebridades e TV Há 93 anos nascia um dos artistas mais influentes da música mundial: James Brown James Brown, conhecido como o “Padrinho do Soul”, completaria 93 anos em 3/5/2026 e segue como um dos artistas mais influentes da música mundial. Sua trajetória vai da infância difícil no sul dos Estados Unidos até se tornar criador do funk e ícone da cultura negra. A música foi o caminho que o levou da marginalização social ao estrelato, transformando dor em arte e energia em espetáculo. Com estilo vocal único e performances explosivas, conquistou honrarias. Suas canções atravessaram fronteiras Por Flipar

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