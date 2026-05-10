Galeria De símbolo de status a objeto popular: veja como surgiu o guarda-chuva Item muito comum no cotidiano do mundo inteiro, o guarda-chuva é um objeto cuja origem remonta a milhares de anos, muito antes de se tornar associado à proteção contra pingos d'água que caem do céu. Registros indicam que civilizações antigas, como as do Egito, da Mesopotâmia e da China, já utilizavam estruturas semelhantes para bloquear o sol, funcionando mais como símbolos de status do que como itens práticos. Na China, por volta de 2 mil anos atrás, surgiram modelos com revestimento impermeáve Por Flipar

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