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Maravilhas da culinária árabe: viaje por aromas, temperos e tradições

A culinária árabe se destaca pelo uso de especiarias, grãos, carnes e azeites. Suas receitas revelam tradições antigas, combinando aromas intensos e técnicas como assados lentos e grelhados, além de reforçar laços familiares e culturais.

Por Flipar
Foto de Polina Tankilevitch / Pexels

A difusão da culinária árabe pelo mundo ocorreu principalmente por meio do comércio, das migrações e da formação de comunidades fora de sua região de origem. Ao se estabelecerem em novos países, famílias levaram consigo receitas, temperos e costumes alimentares, abrindo restaurantes e mercados especializados. No Brasil, na França e nos Estados Unidos, esses pratos ganharam popularidade e passaram por adaptações conforme os ingredientes disponíveis e as preferências locais. Mesmo com mudanças, a

FOTO: Foto de Shameel mukkath / Pexels

Kibe (Líbano e Síria) – Feito com trigo para kibe, carne moída temperada e ervas, pode ser cru, frito ou assado, sendo crocante por fora e macio por dentro.

FOTO: Dish Stock photos by Vecteezy

Esfiha (Síria e Líbano) – Massa assada aberta ou fechada, recheada com carne, queijo ou vegetais, de sabor equilibrado entre acidez e especiarias.

Foto de Caio Mantovan / Pexels

Homus (Sudeste Asiático) – Creme de grão-de-bico com tahine, alho, limão e azeite, de textura aveludada e sabor suave e levemente ácido.

Anagoria wikimedia commons

Babaganuche (Líbano e Síria) – Pasta de berinjela assada com tahine, alho e limão, com textura cremosa e sabor defumado.

Por avlxyz / Flickr

Falafel (Egito e Levante) – Bolinhos fritos de grão-de-bico ou fava com ervas e especiarias, crocantes por fora e macios por dentro.

Flickr Savita Tanwar

Shawarma (Império Otomano) – Carne marinada assada em espeto giratório, servida em pão sírio com molhos e vegetais.

Tabule (Líbano) – Salada fresca de trigo para kibe, salsa, hortelã, tomate, cebola e limão, leve e refrescante.

Foto de Garley Gibson / Pexels

Kafta (Líbano e Síria) – Espeto de carne moída temperada com especiarias, grelhado e suculento.

Kebabs Stock photos by Vecteezy

Mansaf (Jordânia) – Arroz com cordeiro cozido em iogurte fermentado, de sabor intenso e textura macia.

Fattoush (Líbano e Síria) – Salada com pão árabe torrado, verduras frescas e molho cítrico de romã ou limão.

Foto de Denys Gromov / Pexels

Mutabal (Líbano e Síria) – Similar ao babaganuche, mas com mais tahine e alho, de sabor mais marcante.

Foto de Denys Gromov / Pexels

Maklouba (Palestina e Jordânia) – Arroz cozido em camadas com carne, berinjela e especiarias, servido de ponta-cabeça.

Baklava (Império Otomano) – Doce folhado recheado com nozes e mel, de textura crocante e sabor adocicado.

Sakaman / Wikimedia Commons

Kunafa (Egito e Levante) – Massa fina de semolina ou cabelo de anjo recheada com queijo ou nozes, regada com calda de açúcar.

Divulgação/TasteAtlas

Arroz Marroquino (Marrocos) – Arroz cozido com especiarias, frutas secas e amêndoas, equilibrando doçura e aromas exóticos.

- Reprodução

Harira (Marrocos) – Sopa de tomate, lentilha, grão-de-bico e carne, temperada com gengibre, açafrão e coentro, muito nutritiva e consumida no Ramadã.

wikimedia commons/Mountaflou

Warak Enab (Líbano e Síria) – Charuto de folha de uva recheado com arroz e carne ou vegetais, cozido lentamente para absorver os temperos.

Foto de Jamal Yahyayev / Pexels

Mehalabia (Sudoeste Asiático) – Sobremesa de leite aromatizada com água de rosas ou flor de laranjeira, cremosa e suave, similar a um manjar.

Reprodução / Youtube Yummy

Labneh (Líbano e Síria) – Iogurte coado e denso, servido como patê com azeite e ervas, de sabor levemente azedo e textura cremosa.

FOTO: Shameel Mukkath / Pexels

Sfiha Armênia (Síria e Líbano) – Versão aberta da esfiha, com carne moída bem temperada e toque de limão, crocante nas bordas e suculenta no centro

FOTO: Reprodução / instagram.com/arev_oficial/

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