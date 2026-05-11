Galeria Com paredões de até 90 metros, estrada da Serra do Corvo Branco impressiona motoristas no Sul do país Localizada entre os municípios catarinenses de Urubici e Grão-Pará, a Serra do Corvo Branco abriga uma das estradas mais impressionantes da região Sul do Brasil. A travessia integra a SC-370, conhecida como Rodovia Pedro Kuhnen, e serpenteia a Serra Geral por encostas íngremes e curvas extremamente fechadas ao longo de um percurso que desafia a engenharia. O trajeto possui cerca de 57 quilômetros e se destaca pelo enorme corte aberto na rocha, considerado um dos cenários mais marcantes do turism Por Flipar

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