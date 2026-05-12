Celebridades e TV Edwin Luisi retorna aos palcos e revisita personagem marcante após 18 anos Edwin Luisi vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira ao retornar aos palcos com a peça “Eu Sou Minha Própria Mulher”. No espetáculo, o ator interpreta Charlotte von Mahlsdorf, personagem inspirada em uma pessoa real que precisou enfrentar o nazismo e a vigilância comunista. Dezoito anos após dar vida à personagem pela primeira vez, Luisi contou, em entrevista à Folha de S.Paulo, que a história se tornou ainda mais atual diante dos debates sobre identidade, pertencimento e liberdade in Por Flipar

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