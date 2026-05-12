Edwin Luisi retorna aos palcos e revisita personagem marcante após 18 anos

Segundo o ator, temas que em 2007 ainda eram tratados de forma tímida hoje ocupam o centro das discussões sociais e políticas no mundo todo. Para Luisi, a trajetória de Charlotte continua necessária em um país onde as minorias ainda convivem com violência e intolerância. Ele também destacou que Charlotte foi uma figura muito à frente de seu tempo, já que, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, lutava para viver sua identidade em uma sociedade extremamente conservadora.
Sobre os dilemas morais da personagem, que chegou a atuar como informante da Stasi, Luisi afirmou que nunca tentou romantizá-la e que sempre preferiu explorar suas contradições humanas. Para encarar o desafio, Edwin convidou Herson Capri, amigo e ator com quem mais trabalhou na carreira, para dirigir o espetáculo. Segundo ele, a longa convivência entre os dois foi essencial para o processo criativo. Edwin conta que Capri lhe deu liberdade para construir as diferentes vozes e posturas, ao mesmo t
Saiba mais, a seguir, sobre Edwin Luisi. Nascido em 11 de fevereiro de 1947, em São Paulo, é um ator que ficou famoso por interpretar o galã Álvaro no sucesso “A Escrava Isaura”. Ao longo da carreira, passou pela Manchete, pela Record, pelo SBT e pela TV Globo.
Edwin Luisi é descendente de italianos. Em relação à sua formação acadêmica, estudou na tradicional Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), uma das universidades mais importantes do país. Também se dedicou aos estudos de História da Arte.
Edwin estreou em novelas na Rede Tupi, em 1972, em “Camomila e Bem-Me-Quer”, como Renato. Depois, voltou a aparecer em uma novela três anos mais tarde, em 1975, como Gil, em “Vila do Arco”. Ainda esteve em mais uma novela na Rede Tupi, em 1976, antes de ser contratado pela TV Globo.
Sua primeira novela na TV Globo foi “A Escrava Isaura”, exibida em 1976 no horário das 18h. Na história de Gilberto Braga, deu vida ao protagonista Álvaro Santana, um jovem abolicionista por quem Isaura, a protagonista, se apaixona. Isaura é uma escravizada branca, educada e bondosa do século 19, que é perseguida por Leôncio e busca por sua liberdade.
A partir daí, esteve em muitas produções de sucesso da emissora, como “O Astro”, “Dona Xepa”, “As Três Marias”, “Terras do Sem-Fim”, “Sétimo Sentido”, “Pacto de Sangue”, “Salomé”, “Mulheres de Areia”, “Por Amor”, “Uga Uga”, “A Muralha”, “Sinhá Moça”, “Paraíso Tropical”, “Sangue Bom”, “A Lei do Amor”, entre outras.
Ainda na televisão, participou de produções importantes da extinta Rede Manchete, como “Marquesa de Santos”, “Dona Beija”, “O Fantasma da Ópera” e “Tocaia Grande”; da Band, como “O Cometa”; do SBT, como “Colégio Brasil”; e da Record, como “Direito de Vencer”, “Do Fundo do Coração” e “Rebelde Brasil”.
Além da carreira na televisão, Edwin Luisi também contruiu uma carreira sólida no cinema. Sua filmografia conta com títulos como “Quase Alguém”, “As Alegres Comadres”, “Aleijadinho – Paixão, Glória e Suplício”, “Mauá – O Imperador e o Rei”, “Sonhos de Menina Moça” e “Ódio”.
Ele também tem uma extensa carreira no teatro, com participações em diversas montagens, como o musical “Barbaridade”, com texto chancelado por Luís Fernando Veríssimo, Ziraldo e Zuenir Ventura. Também atuou nas montagens “À Margem da Vida”, “Freud”, “Amadeus”, entre outras.
Luisi tem uma biografia intitulada “Um Sopro de Liberdade”, escrita pela jornalista e amiga Tânia Carvalho. O título representa a maneira como ele enxerga a vida e a profissão: um ator que sempre buscou viver com liberdade, sem se prender a ideias fixas ou planos rígidos.