Galeria Tesouro goiano: fundada há 38 anos, Rio Quente se tornou potência do turismo brasileiro graças a fenômeno natural Localizada no sul de Goiás, a cidade de Rio Quente, que completou 38 anos de sua fundação no dia 11 de maio, se tornou um dos destinos turísticos mais conhecidos do Centro-Oeste brasileiro graças às águas naturalmente quentes que brotam em diferentes pontos da região. O município integra uma área de grande importância hidrotermal próxima à cidade de Caldas Novas e atrai visitantes de todo o país durante praticamente o ano inteiro. Apesar da fama ligada aos parques aquáticos e resorts, Rio Quente Por Flipar

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