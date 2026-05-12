Economia Até 90% de desconto nas dívidas: Desenrola Brasil dá chance de sair do vermelho; veja se você pode acessar O Desenrola 2.0 é a nova versão do programa do governo federal que auxilia brasileiros endividados a renegociar débitos com bancos e instituições financeiras. A iniciativa busca reduzir a inadimplência no país, oferecendo descontos que podem chegar a 90%, além de juros mais baixos e parcelamentos mais longos. O programa começou oficialmente em maio de 2026 e já conta com adesão de bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal Por Flipar

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