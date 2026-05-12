Galeria Mastigar corretamente influencia a digestão e outros aspectos da saúde A mastigação representa o início do processo digestivo e interfere diretamente na absorção de nutrientes. Quando os alimentos são mastigados com calma, ficam mais fragmentados e preparados para a digestão. Esse processo facilita a ação das enzimas presentes na saliva, que já iniciam a quebra de substâncias. Assim, o organismo consegue absorver vitaminas e minerais de maneira mais eficiente. Por Flipar

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