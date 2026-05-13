Galeria Conhecida como “Cidade dos Exageros”, Itu reúne atrações curiosas Uma charmosa cidade do interior paulista, a cerca de 100 km da capital, ganhou fama nacional por um apelido curioso: “Cidade dos Exageros”. Com monumentos gigantes e atrações fora de escala, o local transforma o exagero em identidade turística e atrai visitantes em busca de fotos inusitadas. Por Flipar

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