Em novo acordo, Vale anuncia fim da escala 6×1 e carga horária limitada de 40 Horas semanais

O texto apresentado pelo governo fixa o limite de 40 horas semanais, preserva a jornada diária de oito horas e amplia o direito a dois dias consecutivos de repouso remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. O modelo previsto consolida a escala de cinco dias de trabalho para dois de descanso, embora a definição dos dias de folga possa ocorrer por meio de negociações coletivas, conforme as características de cada setor.