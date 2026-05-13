Estilo de Vida Jardins zen japoneses são espaços de reflexão, silêncio e beleza minimalista; veja como como montar um Em muitos casos, a areia rastelada simboliza o movimento da água, enquanto pedras maiores representam montanhas ou formações rochosas. Além disso, o visual minimalista dos jardins zen chama atenção pela simplicidade e pela sensação de equilíbrio que transmite. Diferentemente de jardins exuberantes e repletos de flores coloridas, o karesansui valoriza espaços limpos, poucos elementos e organização precisa. Por Flipar

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