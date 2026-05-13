Economia

Governo anuncia medida para frear alta da gasolina e diesel no Brasil

O governo federal anunciou uma nova medida provisória para tentar conter a alta dos combustíveis no Brasil, principalmente da gasolina e do diesel. A decisão ocorre em meio ao aumento do preço internacional do petróleo e à pressão sobre a Petrobras para reajustar os valores nas refinarias. O pacote prevê um sistema de compensação tributária para reduzir os impactos no bolso do consumidor. A iniciativa foi apresentada pelos ministérios da Fazenda, Planejamento e Minas e Energia. Segundo o governo

Por Flipar
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A medida funcionará como uma espécie de “cashback” tributário. Produtores e importadores pagarão os tributos federais normalmente e depois receberão parte do valor de volta por meio da ANP

Rovena Rosa / Agencia Brasil

O benefício começará pela gasolina, que ainda não havia recebido compensações desde o agravamento da crise internacional. O diesel também poderá entrar no programa nas próximas semanas

Reprodução de vídeo do Globo.com

Segundo o ministro Bruno Moretti, o desconto estimado para a gasolina ficará entre R$ 0,40 e R$ 0,45 por litro. No diesel, o valor previsto é de aproximadamente R$ 0,35 por litro.

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O governo afirma que a medida terá neutralidade fiscal. A avaliação é de que o aumento da arrecadação com royalties e dividendos do petróleo ajudará a compensar os gastos públicos.

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A iniciativa ocorre em meio à disparada do barril do petróleo após o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. O cenário internacional elevou a pressão sobre os preços dos combustíveis no Brasil.

Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay

Cálculos da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis apontam que os preços internos seguem defasados em relação ao mercado internacional. A estimativa é de uma diferença de 39% no diesel e de 73% na gasolina.

Fernando Frazão/Agencia Brasil

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