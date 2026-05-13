Economia Governo anuncia medida para frear alta da gasolina e diesel no Brasil O governo federal anunciou uma nova medida provisória para tentar conter a alta dos combustíveis no Brasil, principalmente da gasolina e do diesel. A decisão ocorre em meio ao aumento do preço internacional do petróleo e à pressão sobre a Petrobras para reajustar os valores nas refinarias. O pacote prevê um sistema de compensação tributária para reduzir os impactos no bolso do consumidor. A iniciativa foi apresentada pelos ministérios da Fazenda, Planejamento e Minas e Energia. Segundo o governo Por Flipar

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