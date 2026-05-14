Artes Entre fios e séculos: a importância dos tapetes persas na conjuntura mundial Os tapetes persas são muito mais do que simples peças decorativas, pois carregam séculos de história, tradição e arte. Desde sua origem na antiga Pérsia, eles se tornaram símbolos de identidade cultural e expressão estética. Assim, compreender sua importância é mergulhar em um universo de beleza e significado. Por Flipar

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