Galeria Saiba o mistério das ‘Espadas Ulfberht’ que ainda desafia arqueólogos mil anos depois Entre as armas mais enigmáticas da Idade Média, poucas alcançaram fama comparável à das 'Espadas Ulfberht'. Utilizadas durante o período de expansão viking, entre os séculos 9 e 11, essas lâminas se tornaram conhecidas pela qualidade incomum de sua fabricação e pelo prestígio que carregavam entre guerreiros da época. Descobertas em escavações arqueológicas espalhadas pela Escandinávia, Alemanha e regiões do Leste Europeu, elas despertam interesse até hoje por apresentarem características muito a Por Flipar

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