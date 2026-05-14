Saiba o mistério das ‘Espadas Ulfberht’ que ainda desafia arqueólogos mil anos depois

O elemento mais misterioso dessas espadas é a inscrição “+VLFBERH+T”, gravada diretamente nas lâminas. Até hoje não existe consenso sobre o significado exato do nome. Alguns pesquisadores acreditam que ele identificava um artesão extremamente respeitado, enquanto outros defendem que a inscrição funcionava como uma espécie de selo usado por oficinas especializadas em armas de alta qualidade. Há ainda hipóteses que apontam para uma tradição familiar mantida durante várias gerações.
As análises feitas pelos especialistas revelaram algo surpreendente para a época: muitas dessas lâminas possuíam aço muito mais refinado do que o normalmente encontrado na Europa medieval. Enquanto a maioria das espadas produzidas naquele período continha grandes quantidades de impurezas, várias Ulfberht apresentavam metal quase sem resíduos da fundição e com concentração elevada de carbono. Isso tornava as armas mais resistentes, afiadas e menos propensas a quebrar durante as batalhas.
A tecnologia necessária para produzir esse tipo de aço era extremamente avançada para o Ocidente medieval. Alguns estudiosos acreditam que os ferreiros utilizaram métodos semelhantes aos empregados na fabricação do chamado aço de cadinho, processo raro na Europa daquele tempo.
Esse tipo de produção exigia temperaturas muito altas e domínio técnico sofisticado. Por causa disso, muitos pesquisadores suspeitam que o material utilizado nas melhores espadas tenha vindo da Ásia Central por meio das rotas comerciais mantidas pelos vikings. Existe inclusive uma associação entre as Ulfberht e o aço wootz, fabricado na Índia e conhecido pela enorme durabilidade.
O prestígio dessas armas era tão grande que surgiram imitações ainda na Idade Média. Arqueólogos encontraram exemplares com inscrições copiadas de forma errada e produzidos com metal inferior, sinal de que o nome Ulfberht já carregava valor simbólico e status militar há mais de mil anos.
As peças consideradas autênticas pertenciam a uma elite guerreira e representavam riqueza, influência e poder político. Em uma sociedade onde armas de qualidade custavam caro, possuir uma espada desse tipo funcionava como demonstração clara de elevado prestígio social.