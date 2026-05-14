Galeria Silêncio! Como os tampões de ouvido ajudam a preservar a audição e melhorar o descanso Em meio à rotina agitada das grandes cidades, o silêncio se tornou um recurso cada vez mais raro. Sons de trânsito, máquinas, obras, aviões e ambientes lotados afetam diretamente a concentração, o descanso e até a saúde auditiva. Nesse cenário, os protetores auriculares — ou simplesmente 'tampões de ouvido' — ganharam importância não apenas em ambientes profissionais, mas também na vida cotidiana. Esses dispositivos ajudam a reduzir a intensidade dos ruídos e oferecem mais conforto para dormir, Por Flipar

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