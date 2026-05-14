Índia transforma água e gravidade em “bateria verde” para armazenar energia limpa; entenda

A lógica operacional aproveita os momentos de pico de sol e vento para acionar bombas que levam a água de um reservatório inferior para um nível superior. Quando a demanda da rede aumenta ou a produção das fontes naturais diminui, o fluxo se inverte e a água desce por túneis para movimentar turbinas, o que gera eletricidade de maneira controlada e programável. O sistema ficou conhecido como “bateria verde” porque dispensa baterias químicas tradicionais.
Com um investimento estimado em quatro bilhões de dólares, o complexo possui capacidade para entregar milhares de megawatts e garantir estabilidade ao sistema elétrico indiano. O modelo de circuito fechado adotado em Pinnapuram minimiza o impacto nos cursos d'água naturais, já que o sistema reutiliza o mesmo volume hídrico continuamente.
Nesse modelo, a gravidade, a água e a diferença de altitude entre os reservatórios assumem o papel de armazenar energia excedente. O projeto foi concebido para integrar 4.000 MW de energia solar, 1.000 MW de energia eólica e 1.680 MW de armazenamento hidrelétrico por bombeamento.
Segundo informações divulgadas pelo governo indiano, a estrutura possui capacidade para armazenar mais de 10 mil MWh em um único ciclo operacional. A proposta busca solucionar um dos principais desafios da transição energética: a instabilidade das fontes renováveis.
Isso porque, painéis solares deixam de produzir durante a noite e sofrem redução em dias nublados, enquanto turbinas eólicas dependem da intensidade dos ventos. Essas alterações constantes exigem sistemas capazes de guardar energia e liberá-la nos momentos de maior necessidade.
Apesar de tudo isso, o projeto ainda exige monitoramento ambiental, já que a instalação envolve escavações, construção de túneis, subestações, linhas de transmissão e grandes reservatórios artificiais. A iniciativa também chama atenção pela escala da infraestrutura e pelo investimento bilionário necessário para sua execução.
Além de fornecer eletricidade para a rede, o complexo foi planejado para atender setores industriais que exigem fornecimento estável, como produção de aço verde, alumínio verde e hidrogênio verde. A empresa responsável já estuda expandir o modelo para outros estados da Índia, em uma tentativa de ampliar a capacidade nacional de armazenamento energético.
O projeto indiano mostra como antigas soluções de engenharia hidráulica ganharam novo papel na era das energias renováveis. Em vez de depender exclusivamente de baterias químicas e minerais críticos, o sistema utiliza a própria força da gravidade para transformar excedentes de energia limpa em eletricidade disponível sob demanda.
Diversos países já utilizam sistemas de armazenamento hidrelétrico por bombeamento como forma de estabilizar suas redes elétricas e ampliar o uso de energias renováveis. A China lidera esse setor e possui algumas das maiores usinas reversíveis do mundo, usadas para equilibrar a enorme geração solar e eólica do país.
Os Estados Unidos também operam dezenas de instalações desse tipo, principalmente em estados montanhosos, onde a diferença de altitude favorece o bombeamento da água entre reservatórios. No Japão, o armazenamento por bombeamento ganhou importância por causa da limitação territorial e da necessidade de manter estabilidade energética em uma rede altamente dependente de tecnologia.
A Suíça utiliza reservatórios nos Alpes para armazenar eletricidade e redistribuí-la para outros países europeus em horários de pico. Já a Alemanha aposta nesse sistema para compensar as oscilações da geração eólica e solar, especialmente após a redução gradual do uso de energia nuclear.