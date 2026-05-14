Galeria

Índia transforma água e gravidade em “bateria verde” para armazenar energia limpa; entenda

O distrito de Kurnool, localizado no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, abriga atualmente uma das infraestruturas energéticas mais inovadoras do país. O Projeto de Energia Renovável Integrada de Pinnapuram ('Pinnapuram Integrated Renewable Energy Project', em inglês) idealizado pela Greenko, combina de forma estratégica a geração solar e eólica com um sistema hidrelétrico de bombeamento. A instalação funciona como uma bateria verde gigante, pois utiliza dois reservatórios artificiais par

Por Flipar
Wikimedia Commons/Veera.sj

A lógica operacional aproveita os momentos de pico de sol e vento para acionar bombas que levam a água de um reservatório inferior para um nível superior. Quando a demanda da rede aumenta ou a produção das fontes naturais diminui, o fluxo se inverte e a água desce por túneis para movimentar turbinas, o que gera eletricidade de maneira controlada e programável. O sistema ficou conhecido como “bateria verde” porque dispensa baterias químicas tradicionais.

Reproduc?a?o/YouTube Makaesthetic

Com um investimento estimado em quatro bilhões de dólares, o complexo possui capacidade para entregar milhares de megawatts e garantir estabilidade ao sistema elétrico indiano. O modelo de circuito fechado adotado em Pinnapuram minimiza o impacto nos cursos d'água naturais, já que o sistema reutiliza o mesmo volume hídrico continuamente.

Reproduc?a?o/YouTube Makaesthetic

Nesse modelo, a gravidade, a água e a diferença de altitude entre os reservatórios assumem o papel de armazenar energia excedente. O projeto foi concebido para integrar 4.000 MW de energia solar, 1.000 MW de energia eólica e 1.680 MW de armazenamento hidrelétrico por bombeamento.

Reproduc?a?o/YouTube Makaesthetic

Segundo informações divulgadas pelo governo indiano, a estrutura possui capacidade para armazenar mais de 10 mil MWh em um único ciclo operacional. A proposta busca solucionar um dos principais desafios da transição energética: a instabilidade das fontes renováveis.

Reproduc?a?o/YouTube AP Infra Story

Isso porque, painéis solares deixam de produzir durante a noite e sofrem redução em dias nublados, enquanto turbinas eólicas dependem da intensidade dos ventos. Essas alterações constantes exigem sistemas capazes de guardar energia e liberá-la nos momentos de maior necessidade.

Pexels/Sam Forson

Apesar de tudo isso, o projeto ainda exige monitoramento ambiental, já que a instalação envolve escavações, construção de túneis, subestações, linhas de transmissão e grandes reservatórios artificiais. A iniciativa também chama atenção pela escala da infraestrutura e pelo investimento bilionário necessário para sua execução.

Reproduc?a?o/YouTube Makaesthetic

Além de fornecer eletricidade para a rede, o complexo foi planejado para atender setores industriais que exigem fornecimento estável, como produção de aço verde, alumínio verde e hidrogênio verde. A empresa responsável já estuda expandir o modelo para outros estados da Índia, em uma tentativa de ampliar a capacidade nacional de armazenamento energético.

Reproduc?a?o/YouTube Makaesthetic

O projeto indiano mostra como antigas soluções de engenharia hidráulica ganharam novo papel na era das energias renováveis. Em vez de depender exclusivamente de baterias químicas e minerais críticos, o sistema utiliza a própria força da gravidade para transformar excedentes de energia limpa em eletricidade disponível sob demanda.

Reproduc?a?o/YouTube Makaesthetic

Diversos países já utilizam sistemas de armazenamento hidrelétrico por bombeamento como forma de estabilizar suas redes elétricas e ampliar o uso de energias renováveis. A China lidera esse setor e possui algumas das maiores usinas reversíveis do mundo, usadas para equilibrar a enorme geração solar e eólica do país.

Reprodução/CGTN

Os Estados Unidos também operam dezenas de instalações desse tipo, principalmente em estados montanhosos, onde a diferença de altitude favorece o bombeamento da água entre reservatórios. No Japão, o armazenamento por bombeamento ganhou importância por causa da limitação territorial e da necessidade de manter estabilidade energética em uma rede altamente dependente de tecnologia.

Wikimedia Commons/Qurren

A Suíça utiliza reservatórios nos Alpes para armazenar eletricidade e redistribuí-la para outros países europeus em horários de pico. Já a Alemanha aposta nesse sistema para compensar as oscilações da geração eólica e solar, especialmente após a redução gradual do uso de energia nuclear.

Wikimedia Commons/Dr.G.Schmitz

Veja Mais