Galeria Sala gamer, submarino e até hospital: superiate ‘Leviathan’, do dono da Valve, custou meio bilhão de dólares O bilionário estadunidense Gabe Newell, presidente da Valve Corporation, transformou sua paixão pelo oceano e pela tecnologia em um dos projetos náuticos mais ambiciosos do planeta. Ele adquiriu um superiate batizado de 'Leviathan', construído pelo estaleiro holandês Oceanco — adquirido pelo empresário em 2005 —, que impressiona tanto pelo tamanho quanto pelo conceito inovador. A embarcação de 111 metros de comprimento surgiu publicamente pela primeira vez após deixar as Bahamas e rapidamente ch Por Flipar

Montagem/Divulgac?a?o