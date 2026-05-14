Cobra-marinha tem veneno poderoso capaz de matar até 100 pessoas e habilidade rara de sobreviver em mar aberto

Diferentemente da maioria das serpentes terrestres, essa cobra raramente entra em contato com praias ou regiões continentais. Ela vive em alto-mar, desloca-se com facilidade entre correntes oceânicas e caça pequenos peixes e organismos marinhos na superfície da água. Inclusive, a adaptação ao ambiente aquático transformou profundamente a anatomia da espécie.
A cauda achatada em formato de remo funciona como uma poderosa ferramenta de propulsão, permitindo movimentos rápidos e eficientes no oceano. O corpo também apresenta estrutura capaz de suportar longos períodos dentro da água salgada. Embora precise respirar ar atmosférico, a Hydrophis platurus consegue permanecer submersa por bastante tempo antes de retornar à superfície.
Sua rotina acontece quase totalmente no mar, característica incomum até mesmo entre serpentes marinhas. Em algumas áreas do Pacífico, exemplares já apareceram agrupados em grandes concentrações flutuantes formadas por detritos naturais e algas, locais onde pequenos peixes se escondem e acabam virando alimento fácil.
O veneno da cobra-do-mar-pelágio está entre os mais perigosos conhecidos pela ciência. As toxinas possuem ação neurotóxica e miotóxica, e em casos graves, a vítima pode sofrer paralisia, dificuldade respiratória e danos musculares severos.
Outro aspecto curioso envolve sua capacidade de lidar com o sal. A espécie possui glândulas especiais localizadas próximas à língua, responsáveis por eliminar o excesso de sal ingerido durante a vida no oceano. Essa adaptação permite que o organismo mantenha equilíbrio químico mesmo em contato constante com água salgada.
Em teoria, uma única dose possui potencial suficiente para matar dezenas de pessoas. Apesar disso, acidentes envolvendo humanos são considerados raros. O comportamento da espécie costuma ser pouco agressivo, e a distância entre seu habitat natural e áreas frequentadas por banhistas reduz drasticamente as chances de encontros perigosos.
A reprodução da Hydrophis platurus também difere bastante da maioria das serpentes terrestres. A espécie é ovovivípara, o que significa que os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da fêmea e nascem já vivos no oceano, sem necessidade de postura de ovos em terra firme.
Entre as serpentes marinhas, outro exemplo conhecido é o krait-marinho do gênero Laticauda. Diferentemente da Hydrophis platurus, ele ainda mantém forte ligação com ambientes terrestres e precisa retornar à terra para colocar ovos. Sua adaptação ao mar aparece principalmente na cauda achatada, que facilita a natação.
Já em rios e áreas alagadas da América do Sul, serpentes aquáticas costumam utilizar estratégias diferentes para capturar presas. A sucuri-verde, por exemplo, não possui veneno letal e mata por constrição, apertando o corpo da vítima até interromper a respiração. Mesmo com tamanho impressionante, ataques contra humanos permanecem incomuns.
No Brasil, também aparecem serpentes aquáticas menores, como as cobras-d’água do gênero Helicops, adaptadas a rios e lagos de água doce. Outro caso curioso envolve a falsa jararaca, Erythrolamprus miliaris, espécie sem veneno perigoso para humanos que imita características físicas de serpentes peçonhentas para afastar predadores.
Especialistas alertam que muitas crenças populares sobre identificação de cobras são equivocadas. O formato triangular da cabeça, por exemplo, não garante que uma serpente seja venenosa. Em qualquer encontro com esses animais, a recomendação mais segura continua sendo manter distância e evitar tentativas de captura ou aproximação.