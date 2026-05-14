Animais Cobra-marinha tem veneno poderoso capaz de matar até 100 pessoas e habilidade rara de sobreviver em mar aberto Uma serpente marinha popularmente chamada de cobra-do-mar-pelágio figura entre as cobras mais venenosas do planeta e desperta fascínio pela combinação de toxina extremamente potente e adaptação quase completa à vida oceânica. Cientificamente nomeada Hydrophis platurus, a espécie habita águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico, onde passa praticamente toda a existência longe da costa. Seu corpo apresenta coloração bastante característica, com dorso escuro e ventre amarelo inte Por Flipar

Museu de História Natural do Condado de Los Angeles