Galeria Sobreviventes de queda de avião passam 5 horas no mar após acidente perto da Flórida; e escapam por pouco de uma tempestade Um avião bimotor que fazia o trajeto entre as Bahamas e os Estados Unidos caiu no mar perto da costa da Flórida, na tarde de 12 de maio de 2026. A aeronave levava 11 pessoas entre passageiros e tripulantes, que sobreviveram ao impacto e aguardaram socorro em boias infláveis no oceano. Por Flipar

Divulgação Guarda Costeira dos EUA