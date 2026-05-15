Estilo de Vida Dormir com a TV ligada faz mal? Entenda os efeitos no corpo Dormir com a TV ligada pode até parecer reconfortante, mas não é tão inofensivo quanto parece. Mesmo sem som, a luz e os estímulos visuais podem interferir nos ciclos do sono e prejudicar a qualidade do descanso. Por Flipar

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