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Estudo sugere que efeitos negativos dos adoçantes podem persistir por gerações

Durante anos, os adoçantes artificiais ganharam fama como alternativas mais saudáveis ao açúcar e passaram a ocupar espaço fixo em cafés, refrigerantes, sobremesas e produtos dietéticos. Substâncias como sucralose e estévia tornaram-se populares entre pessoas que buscavam reduzir calorias, controlar o peso ou evitar o consumo excessivo de açúcar. No entanto, uma pesquisa recente publicada na revista científica 'Frontiers in Nutrition' levantou novos questionamentos sobre os possíveis efeitos des

Por Flipar
Divulgação

O estudo, realizado com camundongos, identificou alterações importantes no metabolismo e na microbiota intestinal dos animais expostos aos adoçantes. Os pesquisadores observaram mudanças relacionadas ao controle da glicose, ao equilíbrio das bactérias presentes no intestino e ao funcionamento metabólico geral. Um dos pontos que mais chamou atenção foi a permanência de alguns desses efeitos até nas gerações seguintes dos animais avaliados, mesmo quando os descendentes não tiveram contato direto c

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No experimento, os pesquisadores dividiram 47 camundongos em três grupos distintos. Um deles recebeu água misturada com sucralose, outro consumiu stevia e o terceiro teve acesso apenas à água comum, utilizada como controle da pesquisa. Depois disso, os cientistas acompanharam não apenas os animais originais, mas também duas gerações seguintes. Os descendentes não ingeriram adoçantes diretamente, o que permitiu aos pesquisadores observar possíveis efeitos persistentes herdados do metabolismo dos

Wikimedia Commons/Simon Eugster

Embora os resultados ainda não tenham comprovação em seres humanos, especialistas consideram o estudo relevante por apontar possíveis impactos associados ao uso excessivo dessas substâncias. Segundo o cardiologista Daniel Magnoni, da Unidade de Cardiometabolismo do Instituto Dante Pazzanese, os dados reforçam a necessidade de atenção em relação às alterações provocadas na microbiota intestinal.

Imagem gerada por IA

Esse conjunto de microrganismos exerce funções fundamentais no organismo, incluindo participação na digestão, no sistema imunológico e na regulação metabólica. Os cientistas também observaram maior atividade de genes ligados à inflamação intestinal, como TLR4 e TNF, especialmente nos grupos associados à sucralose.

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Já no caso da stevia, os efeitos apareceram de forma mais evidente nos descendentes dos animais expostos ao adoçante. Essas alterações podem favorecer desequilíbrios metabólicos e prejudicar a forma como o organismo administra os níveis de açúcar no sangue. Apesar disso, Magnoni ressalta que ainda não existem evidências diretas de relação entre adoçantes e doenças cardiovasculares.

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Outro dado que chamou atenção foi o comportamento da glicose nas gerações seguintes. Embora a primeira geração de camundongos não tenha apresentado mudanças significativas na tolerância a essa substância, os descendentes machos dos animais que consumiram sucralose demonstraram alterações relacionadas ao processamento do açúcar no sangue.

Alicja/Pixabay

A pesquisa também reacendeu discussões sobre hábitos alimentares familiares e predisposição metabólica. O cardiologista explica que pais com obesidade ou diabetes frequentemente têm filhos mais propensos às mesmas condições por fatores genéticos, metabólicos e comportamentais.

Magnific/freepic.diller

Nesse contexto, a transmissão observada no estudo não indica herança causada diretamente pelo adoçante, mas sim possíveis influências sobre o metabolismo e o ambiente biológico das gerações seguintes. Especialistas defendem cautela principalmente porque os adoçantes passaram a integrar uma enorme variedade de produtos industrializados classificados como “zero açúcar”.

Imagem gerada por IA

Embora órgãos reguladores ainda considerem essas substâncias seguras dentro dos limites estabelecidos, médicos recomendam moderação e evitam tratar o consumo frequente como hábito indispensável. Para muitos profissionais da saúde, o principal desafio não está apenas em substituir o açúcar, mas em reduzir a dependência do sabor excessivamente doce.

Myriam Zilles/Unsplash

O cardiologista também destaca que crianças devem evitar o uso contínuo de adoçantes, especialmente em bebidas consumidas diariamente. Segundo ele, incentivar a adaptação ao sabor natural dos alimentos pode contribuir para hábitos alimentares mais equilibrados ao longo da vida.

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Em vez de buscar substitutos constantes para o açúcar, especialistas defendem uma alimentação baseada em produtos naturais e menos industrializados. Em relação à pesquisa, como ela envolveu apenas animais, novas investigações serão necessárias para entender se os efeitos podem se repetir em pessoas.

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