Estudo sugere que efeitos negativos dos adoçantes podem persistir por gerações

O estudo, realizado com camundongos, identificou alterações importantes no metabolismo e na microbiota intestinal dos animais expostos aos adoçantes. Os pesquisadores observaram mudanças relacionadas ao controle da glicose, ao equilíbrio das bactérias presentes no intestino e ao funcionamento metabólico geral. Um dos pontos que mais chamou atenção foi a permanência de alguns desses efeitos até nas gerações seguintes dos animais avaliados, mesmo quando os descendentes não tiveram contato direto c