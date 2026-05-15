Turista viraliza após encontro doloroso com ‘cacto saltador’ no deserto da Califórnia

A gravação viralizou rapidamente no TikTok e despertou curiosidade entre internautas, muitos deles intrigados com a ideia de que um cacto pudesse “pular”. A planta responsável pelo incidente pertence à espécie Cylindropuntia fulgida, conhecida popularmente como cholla saltadora. Apesar do apelido, o cacto não realiza movimentos próprios. O que acontece é que partes da planta se desprendem com enorme facilidade ao menor toque, à ação do vento ou ao contato com animais e pessoas.
Especialistas explicam que a estrutura da espécie funciona como uma estratégia natural de reprodução e dispersão. O cacto possui segmentos cilíndricos ligados por pontos frágeis, o que facilita a separação dessas partes. Quando um pedaço se solta, ele se prende facilmente a qualquer superfície graças aos espinhos farpados, semelhantes a pequenos anzóis.
Essa característica aumenta a aderência e dificulta bastante a remoção, o que ajuda a explicar a dor e o desespero vistos nas imagens compartilhadas pela turista. Essa adaptação ajuda na dispersão natural da espécie, pois os segmentos desprendidos podem se prender a animais e ser transportados para outros locais.
Em algumas regiões do deserto, pequenos mamíferos e aves utilizam a estrutura espinhosa da planta como proteção contra predadores. Originária do deserto de Sonora, região que abrange partes do México e do oeste dos Estados Unidos, a cholla saltadora desenvolveu grande resistência ao calor intenso, ao solo seco e à baixa umidade.
A espécie prefere áreas de sol forte e pouca chuva, além de apresentar baixa necessidade de manutenção e resistência natural contra pragas. Embora consiga sobreviver em algumas regiões brasileiras, o clima úmido predominante no país dificulta sua expansão natural.
Na época da floração, ela produz flores rosadas ou arroxeadas que contrastam fortemente com a paisagem seca ao redor. Depois disso, surgem frutos espinhosos que podem permanecer presos à planta por longos períodos, formando cadeias pendentes bastante características da espécie.
Por causa do risco de acidentes, especialistas recomendam cautela em locais com vegetação desértica. O ideal é manter distância dos cactos, evitar caminhar próximo à base das plantas e usar roupas resistentes, como calças grossas e botas fechadas. Tecidos finos oferecem pouca proteção contra os espinhos farpados, que podem perfurar facilmente a pele.
Caso ocorra contato com os espinhos, a orientação é não tentar removê-los com as mãos. O mais indicado é utilizar pinças ou alicates, puxando os espinhos devagar e em linha reta para evitar que se quebrem dentro da pele. Depois da retirada, a região deve ser higienizada com água, sabão e antisséptico.
Embora reações alérgicas não sejam frequentes, inflamações e dores podem ocorrer, especialmente nos casos envolvendo a cholla saltadora, cujos espinhos costumam penetrar profundamente na pele. Dependendo da gravidade da perfuração, especialistas recomendam procurar atendimento médico para evitar complicações.
Além da fama nas redes sociais por causa dos acidentes envolvendo turistas, a Cylindropuntia fulgida possui características biológicas bastante curiosas. Em muitas áreas desérticas, ela forma verdadeiros “bosques” de cactos, capazes de dominar grandes extensões do terreno árido.
Sua aparência chama atenção porque os espinhos refletem a luz do sol e criam um brilho intenso sobre a paisagem desértica. Esse efeito visual transforma a Cylindropuntia fulgida em uma das espécies mais fotografadas dos desertos do sudoeste dos Estados Unidos.