Economia Nova lei ambiental da União Europeia ameaça exportações de cacau da Costa do Marfim, principal produtor mundial A proximidade da implementação do Regulamento da União Europeia para Produtos Livres de Desmatamento (EUDR) joga luz sobre um impasse complexo na cadeia global do cacau, focado especialmente na Costa do Marfim. Como maior produtora mundial da commodity, a nação africana fornece cerca de um terço do volume global do produto, tendo o mercado europeu como destino de dois terços de suas exportações. O cerne do problema reside na incapacidade estrutural de monitorar a trajetória do fruto. Por Flipar

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