Husky reencontra familia após 12 anos e história chama atenção para curiosidades da raça

O caso chamou atenção para a importância da identificação em cães e também despertou curiosidade sobre uma das raças mais conhecidas do mundo. Veja a seguir curiosidades sobre o Husky Siberiano.
O Husky Siberiano surgiu em regiões geladas da Sibéria, onde era usado principalmente para puxar trenós. A raça foi desenvolvida por povos que precisavam de cães resistentes e capazes de percorrer grandes distâncias. Com o tempo, o Husky ganhou fama em várias partes do mundo.
A pelagem espessa ajuda o Husky a suportar temperaturas extremamente baixas sem grandes dificuldades. O animal possui duas camadas de pelos que funcionam como isolamento térmico contra neve e vento intenso. Essa característica foi essencial para o trabalho da raça em regiões congeladas.
A raça ficou conhecida mundialmente pelos olhos claros, principalmente em tons de azul. Alguns Huskies também apresentam heterocromia, quando cada olho possui uma cor diferente. O visual marcante ajuda a explicar a popularidade da raça nas redes sociais.
O Husky costuma ser um cão cheio de energia e que gosta bastante de correr e brincar ao ar livre. Por isso, a raça precisa de exercícios frequentes para evitar estresse e ansiedade. Longas caminhadas e brincadeiras ajudam no bem-estar do animal.
Apesar de ser carinhoso com a família, o Husky também pode demonstrar um comportamento bastante independente. Em alguns momentos, a raça tende a agir de forma teimosa durante treinamentos e comandos. Isso exige paciência e constância por parte dos tutores.
Muitos Huskies convivem bem com crianças e outros cães quando passam por socialização desde cedo. O comportamento amigável faz com que a raça seja bastante procurada por famílias em diferentes países. Mesmo assim, o acompanhamento dos tutores continua sendo importante.
O Husky troca muito pelo em determinadas épocas do ano, especialmente durante mudanças de temperatura. Escovações frequentes ajudam a evitar nós e excesso de pelos espalhados pela casa. A manutenção da pelagem também contribui para a saúde da pele do animal.
O visual semelhante ao de lobos ajudou a raça a aparecer em filmes, séries e campanhas publicitárias. Isso fez com que o Husky se tornasse ainda mais conhecido entre admiradores de cães. Muitas pessoas passaram a reconhecer facilmente a raça por causa dessas produções.
Hoje, o Husky Siberiano é uma das raças mais conhecidas e admiradas em várias partes do mundo. A combinação de aparência marcante, resistência física e personalidade ativa atrai muitos tutores. Nas redes sociais, vídeos e fotos da raça costumam fazer bastante sucesso.
Diferentemente de muitas outras raças, o Husky costuma “conversar” por meio de uivos e sons variados. Esses cães raramente latem em excesso e são conhecidos pelas vocalizações curiosas que chamam atenção dos tutores.