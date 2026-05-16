Animais Husky reencontra familia após 12 anos e história chama atenção para curiosidades da raça Uma cadela da raça Husky Siberiano emocionou voluntários e profissionais nos Estados Unidos após reencontrar a família depois de 12 anos desaparecida. Sierra foi encontrada debilitada em um abrigo na Flórida, a cerca de 2.250 quilômetros de onde havia sido vista pela última vez. O microchip implantado ainda quando era filhote foi fundamental para identificar o animal e localizar o responsável. Após tratamento veterinário e dias de recuperação, a Husky finalmente voltou para casa. Por Flipar

Divulgação / Escritório do Xerife do Condado de Hernando