Galeria Hoje comuns no dia a dia, fitas adesivas surgiram a partir da genialidade de um engenheiro As fitas adesivas fazem parte do cotidiano moderno e aparecem em tarefas domésticas, processos industriais, embalagens, obras e até procedimentos médicos. A origem desse produto, porém, remonta ao século 19, quando cientistas e fabricantes começaram a pesquisar substâncias capazes de unir materiais de maneira prática e rápida. Os primeiros adesivos tinham composição rudimentar, à base de borracha natural, resinas vegetais e colas animais, mas apresentavam baixa resistência e pouca durabilidade. Por Flipar

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