Hoje comuns no dia a dia, fitas adesivas surgiram a partir da genialidade de um engenheiro

O salto tecnológico definitivo ocorreu apenas na década de 1920 por meio da genialidade do estatunidense Richard Drew, um engenheiro da 3M. Ao observar a dificuldade de reformadores de automóveis em isolar cores diferentes sem danificar a lataria, Drew desenvolveu a fita crepe. Pouco tempo depois, o mesmo inventor aperfeiçoou o uso do celofane para criar a fita transparente, que revolucionou o fechamento de embalagens durante a Grande Depressão.
Com o passar das décadas, a indústria química refinou os adesivos, que deixaram de ser simples colas de borracha para se tornarem polímeros sintéticos de alta performance. Atualmente, a diversidade de materiais impressiona pela especificidade de cada aplicação cotidiana ou industrial. A fita isolante, por exemplo. essencial em redes elétricas, suporta altas tensões e previne curtos-circuitos com segurança.
Já a fita dupla face de espuma substitui pregos e parafusos na decoração de interiores com enorme praticidade. No setor da construção civil, as fitas aluminizadas garantem o isolamento térmico e a vedação de dutos de ar. O modelo conhecido como 'silver tape' se destaca pela resistência extrema e flexibilidade em reparos emergenciais sob condições severas.
Até mesmo a medicina utiliza versões microporosas que permitem a respiração da pele em curativos delicados. Hoje, esse objeto onipresente combina polipropileno, tecidos ou papéis com adesivos sensíveis à pressão que não exigem calor ou solventes para a ativação.
Desde o simples empacotamento de presentes até a montagem de componentes aeroespaciais, as fitas adesivas permanecem como soluções indispensáveis na sociedade moderna. A evolução constante garante que esses produtos ocupem um lugar de destaque em qualquer caixa de ferramentas ou gaveta de escritório pelo mundo.