Notícias Luxo e imponência de Versalhes inspiraram palácios pelo mundo O Palácio de Versalhes é um dos maiores símbolos de luxo e poder da história. Com arquitetura imponente e jardins grandiosos, atrai milhões de visitantes e representa a grandiosidade da monarquia francesa. Por Flipar

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