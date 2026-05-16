Galeria Baduanjin: estudo aponta que técnica chinesa de 800 anos ajuda a controlar pressão arterial Uma antiga prática corporal chinesa voltou ao centro das atenções após um estudo científico apontar efeitos positivos no controle da pressão arterial. Conhecido como baduanjin, o método surgiu há cerca de 800 anos e reúne oito movimentos específicos que unem respiração controlada, concentração mental e exercícios físicos de intensidade leve a moderada. A técnica, bastante comum em parques e espaços públicos da China, despertou o interesse de pesquisadores por oferecer uma alternativa simples, ac Por Flipar

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