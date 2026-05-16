Entretenimento Recuperou milhões! Filha de Michael Jackson vence batalha judicial contra administradores do espólio do pai A justiça deu ganho de causa a Paris Jackson no processo contra os administradores dos bens de seu pai, Michael Jackson. A decisão determinou a devolução de mais de US$ 625 mil, valor equivalente a aproximadamente R$ 3 milhões, pagos anteriormente como bônus a escritórios de advocacia. Segundo Paris, os repasses ocorreram sem a devida autorização formal. Em documentos revelados pela revista People, o tribunal aceitou a contestação apresentada por ela referente aos pagamentos feitos no segundo se Por Flipar

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