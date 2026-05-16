Galeria Lago Baikal, na Rússia, impressiona por profundidade e antiguidade Reverenciado por cientistas e viajantes, o Lago Baikal, na Rússia, é um verdadeiro santuário de beleza, mistério e vida. Com mais de 25 milhões de anos, é considerado o lago mais antigo e também o mais profundo do planeta. Suas águas cristalinas abrigam uma biodiversidade única, com espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Por Flipar

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