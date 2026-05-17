Estilo de Vida Esses bolos são feios de propósito: confeiteira viraliza com resposta aos ‘haters’ Uma confeiteira norte-americana tem feito sucesso na web ao criar bolos que 'homenageiam' quem a ofende nas redes sociais. Chelsea, como é conhecida, lançou o que ela mesma chamou de 'bolo de ódio'. Por Flipar

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