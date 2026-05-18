Estilo de Vida De Paris ao Cairo: arquitetura e tradição marcam os cafés históricos mais famosos do mundo O costume de consumir café em encontros sociais atravessa séculos. As primeiras casas dedicadas à bebida ganharam força inicialmente na Ásia Ocidental e, mais tarde, se espalharam pela Europa, tornando-se importantes centros de convivência. Com o passar do tempo, intelectuais, artistas e escritores adotaram esses espaços como cenário para debates, trocas de ideias e discussões culturais. Atualmente, as cafeterias continuam a exercer esse papel de encontro e socialização. Para ajudar a contar ess Por Flipar

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