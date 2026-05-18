De Paris ao Cairo: arquitetura e tradição marcam os cafés históricos mais famosos do mundo

Café Imperial (1914, República Tcheca) - Inaugurado em 1914 em Praga, o Café Imperial é conhecido pela culinária tradicional comandada pelo chef Zden?k Pohlreich. O salão preserva elementos cerâmicos históricos, com pé-direito alto e grandes janelas que valorizam a iluminação natural e a atmosfera clássica dos cafés europeus.
Café de Tacuba (1912, México) - Fundado em 1912 por Dionisio Mollinedo no centro histórico da Cidade do México, o Café de Tacuba ocupa uma construção do século 17. O espaço preserva a culinária típica do país e se destaca pela decoração com murais, azulejos de talavera e elementos que valorizam a cultura mexicana.
New York Café (1894, Hungria) - Inaugurado em 1894 em Budapeste, o New York Café ficou conhecido como um ponto de encontro intelectual para escritores, jornalistas e artistas, servindo inclusive de sede para redações e debates culturais e políticos influentes. O espaço, com forte influência do Renascimento italiano, impressiona por seu interior luxuoso, composto por colunas de mármore, lustres e espelhos que adornam seus salões.
Confeitaria Colombo (1894, Brasil) -Fundada em 1894 por imigrantes portugueses, a Confeitaria Colombo é um dos estabelecimentos mais clássicos do Rio de Janeiro, famosa por seus doces clássicos como o pastel de nata, o quindim e o mil-folhas. O local também é famoso pela arquitetura em estilo art nouveau, marcada pelo grande vitral central no teto emoldurado por painéis decorativos.
Café Central (1876, Áustria) - Inaugurado em 1876 em Viena, o Café Central se consolidou como um dos principais pontos de encontro intelectual da Europa, frequentado por personalidades como Sigmund Freud, Leon Trotsky e Arthur Schnitzler. O espaço preserva uma arquitetura marcante, com colunas, abóbadas e lustres que remetem aos tradicionais cafés europeus do século 19.
Café Coca Cola (1875, Panamá) - Inaugurado em 1875, o Café Coca Cola é o único estabelecimento do mundo autorizado a utilizar esse nome, além de ter sido um dos pioneiros a servir a bebida fora dos Estados Unidos. Sua icônica fachada de esquina conta com uma arquitetura com arcos, sacadas, letreiros e anúncios retrôs, que evidenciam a trajetória histórica e comercial do local.
Café Tortoni (1858, Argentina) - Inaugurado em 1858 em Buenos Aires, com inspiração em uma confeitaria francesa homônima, o Café Tortoni consagrou-se como ponto de encontro de ícones como Carlos Gardel, Julio Cortázar e Jorge Luis Borges. O espaço se destaca por sua elegância em estilo neoclássico, caracterizada por colunas, acabamentos detalhados e vitrais florais no teto. Hoje, é um grande atrativo turístico local.
El-Fishawy (1773, Egito) - O tradicional El-Fishawy fica no centro histórico do Cairo e carrega mais de dois séculos de história. O café se destaca pela decoração rica em detalhes, com espelhos antigos, móveis trabalhados em madeira e lustres ornamentados. Almofadas estampadas e elementos inspirados na cultura egípcia ajudam a compor a atmosfera clássica e acolhedora do espaço.
Caffè Gilli (1733, Itália) - O Caffè Gilli surgiu em 1733 como uma confeitaria artesanal e aos poucos foi se tornando um dos espaços culturais mais tradicionais de Florença. O café preserva características da Belle Époque, com afrescos, lustres, arcos elegantes e um antigo relógio cercado por vitrais que se destaca na decoração histórica.
Caffè Florian (1720, Itália) - Fundado em 1720 na Praça de São Marcos, em Veneza, o Caffè Florian se tornou um dos cafés mais tradicionais da Itália e recebeu nomes como Goethe, Nietzsche e Charles Dickens. O espaço se destaca pela arquitetura sofisticada e pelos sete salões temáticos decorados com elementos artísticos inspirados em diferentes culturas e períodos históricos.
Le Procope (1686, França) - Considerado o café mais antigo de Paris, o Le Procope foi fundado em 1686 e foi ponto de encontro de pensadores como Voltaire, Diderot e Rousseau. Revitalizado em 2024, o espaço contém elementos clássicos de arquitetura como lustres de cristal, boiseries e detalhes em marcenaria que mantêm a atmosfera histórica e sofisticada do local.
Tahmis Kahvesi (1635, Turquia) - O Tahmis Kahvesi, em Gaziantep, funciona desde 1635 e representa a tradição do café turco, reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial. O local preserva características históricas, com portas em arco, vitrais, paredes de pedra aparente e lustres ornamentados que reforçam sua atmosfera clássica.
Café Vlissinghe (1515, Bélgica) - Situado em Bruges, o tradicional Café Vlissinghe possui uma história que remonta ao início do século 16. Documentos históricos da cidade apontam que o estabelecimento abriu as portas em 1515, período em que funcionava como ponto de encontro e descanso para os operários envolvidos nas obras da Igreja de Santa Ana. Séculos depois, em 1855, o local passou por uma renovação que transformou sua aparência, incorporando peças produzidas por artistas daquele período.