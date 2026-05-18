Galeria Manuscrito de Arquimedes surge na França; relembre grandes pensadores gregos A recente descoberta da folha 123 do Palimpsesto de Arquimedes reacendeu o interesse pelos pensadores da Grécia. Esse achado mostra como a matemática e a filosofia da Antiguidade ainda dialogam com a ciência moderna, convidando-nos a revisitar os grandes nomes que moldaram o pensamento ocidental. Por Flipar

Divulgação Museu de Belas Artes de Blois/Flickr