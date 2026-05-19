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Cacá Diegues faria 86 anos em 19 de maio: relembre um dos maiores nomes do cinema brasileiro

Um dos maiores cineastas da história do Brasil, Cacá Diegues faria 86 anos em 19 de maio de 2026. Ele morreu na madrugada de 14 de fevereiro de 2025, aos 84 anos por complicações cardíacas.

Por Flipar
divulgação/editora cobogó

Nascido em Maceió, em 19 de maio de 1940, Carlos José Fontes Diegues se mudou para o Rio ainda criança, onde cresceu no bairro de Botafogo, na Zona Sul.

Wilson Dias/ABr

Em 2003, dirigiu o filme brasileiro “Deus é Brasileiro”, estrelado por Antônio Fagundes e Wagner Moura. A produção misturou comédia, crítica social e elementos religiosos, tornando-se um dos trabalhos mais conhecidos de sua carreira no cinema nacional.

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'Joanna Francesa' (1973), 'Chuvas de Verão' (1978), 'Um Trem para as Estrelas' (1987), 'Orfeu' (1999), 'O Maior Amor do Mundo' (2005) e 'O Grande Circo Místico' (2018 - foto) são outros dos filmes que Diegues comandou.

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Em 2016, Diegues foi homenageado pela escola de samba Inocentes de Belford Roxo, que na época desfilava na Série A do Carnaval do Rio de Janeiro.

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O enredo escolhido foi 'Cacá Diegues — Retratos de um Brasil em Cena', criado pelo carnavalesco Márcio Puluker.

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Cacá desfilou no último carro, se emocionou e descreveu a apresentação como um “grande encontro familiar”.

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Em 2024, Diegues participou do desfile da Beija-Flor de Nilópolis, que homenageou Maceió, capital de Alagoas. Ele esteve no penúltimo carro.

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Em 2018, o diretor foi eleito para ocupar a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL), um posto que havia sido deixado pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos, que era seu amigo.

flickr - Agência Brasília

A cadeira 7 já teve como titulares personalidades ilustres, como o escritor Euclides da Cunha e Valentim Magalhães, fundador da ABL.

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Desde 1981, Diegues era casado com a produtora de cinema Renata Almeida Magalhães . Ele era pai de quatro filhos, sendo dois frutos do casamento com a cantora Nara Leão.

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Em 2019, o cineasta enfrentou a perda da filha, Flora Diegues, de 34 anos, que lutou contra um câncer no cérebro durante três anos.

divulgação/Globo

Em sua última coluna publicada no jornal O Globo, publicada no dia 21/1/2025, Diegues fez uma homenagem ao trabalho de Fernanda Torres no filme 'Ainda Estou Aqui', destacando uma frase dela: 'A vida vale a pena'.

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'A mensagem que fica é que a vida deve ser um palco para a expressão pessoal. Que cada um de nós encontre seu próprio caminho para fazer da vida uma honra', finalizou Diegues.

Fernando Frazão/Agência Brasil

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