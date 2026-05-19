Celebridades e TV Cacá Diegues faria 86 anos em 19 de maio: relembre um dos maiores nomes do cinema brasileiro Um dos maiores cineastas da história do Brasil, Cacá Diegues faria 86 anos em 19 de maio de 2026. Ele morreu na madrugada de 14 de fevereiro de 2025, aos 84 anos por complicações cardíacas. Por Flipar

divulgação/editora cobogó