Galeria Mastigar devagar influencia a digestão e pode trazer benefícios ao organismo A mastigação representa o início do processo digestivo e interfere diretamente na absorção de nutrientes. Quando os alimentos são mastigados com tranquilidade, ficam mais fragmentados e preparados para a digestão. Esse processo facilita a ação das enzimas presentes na saliva, que já iniciam a quebra de substâncias. Dessa forma, o organismo consegue absorver vitaminas e minerais de maneira mais eficiente. Por Flipar

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