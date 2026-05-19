Curiosidades sobre as girafas que podem te surpreender

As girafas (Giraffa camelopardalis) são os animais mais altos do mundo, com o macho podendo chegar a 5,3m e até 1,5 tonelada. As fêmeas, por sua vez, chegam a 4,3m, podendo pesar até 830kg.
Apesar de, eventualmente, dormirem deitadas, as girafas costumam dormir de pé. E elas não precisam de muito tempo de sono! A soneca da beleza pode durar entre 5 e 30 minutos.
O pescoço das girafas é bastante longo e pesado: chega a 270 kg e pode medir até 2,4m. A revista Mammalian Biology descobriu que os pescoços das fêmeas adultas são proporcionalmente mais longos que os dos machos - estes possuem os pescoços mais largos, também proporcionalmente.
As girafas são animais herbívoros e se alimentam principalmente de folhas de acácia, que constituem cerca de 70% de sua dieta. Elas também podem comer folhas de outras árvores, frutas e flores.
Existem quatro espÃ©cies de girafas e todas vivem na Ãfrica: a girafa do sul (giraffa giraffa), girafa do norte (Giraffa camelopardalis); girafa Masai (Giraffa tippelskirchi) e girafa reticulada (Giraffa reticulata).
A língua da girafa é... azul! Ela tem essa cor por conta da concentração de melanina, pigmento que protege dos raios ultravioletas do sol. Além disso, podem chegar a 45 cm.
Essa é curiosa: os machos precisam analisar o xixi de uma girafa fêmea para descobrir se elas são receptivos à criação de filhotes. E, como não é fácil lamber uma poça estando a 4,3m de altura, o macho necessita da boa vontade da fêmea.
A opinião de especialistas quanto à longevidade das girafas diverge, mas é esperado que, na selva, vivam no máximo 30 anos. Em cativeiro, a idade pode chegar a 40.
Para bombear tanto sangue que precisa passar por esse corpanzil, não poderia ser diferente: o coração da girafa é enorme, podendo pesar até 11 kg.
Quem não se lembra do carismático Melman, do filme Madagascar? A girafa de circo ficou eternizada na franquia na voz do ator David Schwimmer, o Ross, da série Frieds.
As girafas são sociáveis e vivem em grupos, podendo chegar a 20 animais, sempre com um macho dominante. Há também os que vivem sozinhos.
As girafas possuem chifres na cabeça. São protuberâncias ósseas que servem para proteger a cabeça contra lesões. Os machos podem até desenvolver um segundo par.
As fêmeas costumam ter apenas uma gestação ao longo da vida. Seus filhotes permanecem junto até quase dois anos de idade.
Quem pega? Uma girafa, ao caminhar, alcança 16km/h. E, apesar de todo seu tamanho, chega a incríveis 60 km/h enquanto corre. Isso, é claro, graças às suas gigantescas pernas
Se passa apenas dez minutos dormindo ao dia, as girafas têm tempo de sobra para outras atividades. Mas elas preferem uma em especial: comer, já que passam entre 16 e 20 horas por dia se alimentando.
A girafa até bebe água, mas, por incrível que pareça, não o faz todos os dias. Afinal, este ato representa uma ameaça a ela própria, já que precisa se posicionar de maneira vulnerável para alcançar rios e poças e, assim, pode ser mais facilmente atacada.
As girafas têm uma visão excelente e podem enxergar a uma distância de até 2 km. Isso ajuda a detectar predadores em potencial e localizar alimentos.
Infelizmente, a União Internacional para a Conservação da Natureza coloca as girafas como vulneráveis à extinção na classificação da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas.
A entidade reconhece quatro ameaças principais para tal: perda de habitat, conflitos civis, caça ilegal, e mudanças climáticas. Ainda segundo a IUCN, a população mundial de girafas caiu 40% entre 1985 e 2015; desceu de 155 mil para pouco mais de 97 mil 30 anos depois.