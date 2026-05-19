Galeria Reserva subterrânea descoberta na China pode ter até 1.000 toneladas de ouro Uma gigantesca reserva de ouro descoberta em Hunan colocou a China no centro das atenções do setor mineral internacional e já figura entre os achados mais relevantes das últimas décadas. O depósito fica no condado de Pingjiang, no centro-sul do país, e teve sua existência confirmada após anos de estudos geológicos e perfurações profundas financiadas pelo governo chinês. Os trabalhos começaram em 2020 com investimentos estimados em 100 milhões de yuans (o equivalente a cerca de R$ 73,6 milhões) e Por Flipar

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