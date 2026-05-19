Estilo de Vida Saiba o que diferencia o bolo de rolo do tradicional rocambole O bolo de rolo é um doce tradicional de PE e símbolo da culinária do Nordeste. Surgiu no século XIX, com forte influência da doçaria portuguesa e se destaca pelas finas camadas de massa enroladas com recheio doce. Por Flipar

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