Galeria Após recolhimento de medicamentos, especialistas reforçam benefícios das estatinas no combate ao colesterol alto As estatinas representam uma classe de medicamentos amplamente receitada com o objetivo de diminuir os níveis de colesterol LDL, a substância popularmente denominada como 'colesterol ruim'. No dia 18 de maio, a farmacêutica Cimed Industria S.A. iniciou o recolhimento voluntário e preventivo de lotes de atorvastatina cálcica e rosuvastatina cálcica após a constatação de embalagens trocadas entre os dois remédios. A medida, publicada no Diário Oficial da União, envolve o lote 2424299 e foi classif Por Flipar

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