Galeria Tulipas chamam atenção pela beleza e pelos significados simbólicos Entre as flores ornamentais mais conhecidas do planeta estão as tulipas, valorizadas pelas cores intensas e pelo formato elegante. Em 2025, a espécie foi homenageada na Exposição de Holambra, cidade paulista famosa pela produção de flores. Por Flipar

Imagem de Nicolas IZERN por Pixabay