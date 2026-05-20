Meio Ambiente Montanhas chinesas parecem tingidas à mão; confira No noroeste da China, uma paisagem parece saída de outro planeta. O Parque Geológico Zhangye Danxia impressiona pelas formações coloridas e únicas, resultado de fenômenos naturais que levaram milhões de anos para ocorrer. Por Flipar

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