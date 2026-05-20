Galeria Veja as maravilhas da Croácia, um dos países mais belos do mundo Com paisagens que parecem saídas de cartão-postal, a Croácia vem se consolidando como destino turístico cada vez mais popular. A adoção do euro fortaleceu esse movimento, deixando ainda mais fácil a chegada de visitantes. Por Flipar

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